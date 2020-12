Austrian Aviation Association neu mit eigenem Youtube-Kanal

Ab sofort bietet der ÖLFV über seinen neuen Youtube-Kanal für alle Luftfahrt-Interessierten mit seinem neuen Format „AAA on Air“ Fachgespräche und Diskussionsrunden als TV-Online-Format.

Expertinnen & Experten aus Luftfahrt, branchenrelevanten Wirtschaftszweigen, Politik & Wissenschaft werden in regelmäßigen Abständen vor die Kamera gebeten um aktuelle Luftfahrt-Themen zu diskutieren.

„AAA on Air“ soll einen vertieften Einblick in die spannende und komplexe Welt der Luftfahrt geben, so mancher Halbwahrheit auf den Grund gehen, den ein oder anderen Irrtum aufklären und damit fundiertes Hintergrundwissen zur öffentlichen Diskussion bieten.