ÖLFV empfiehlt dringend ein Maßnahmenpaket für die Luftfahrtbranche

Die COVID-19 Pandemie hat bereits jetzt desaströse und in weiten Bereichen absolut existenzgefährdende Auswirkungen auf die österreichische Luftverkehrswirtschaft. Austrian Airlines, Lauda und wahrscheinlich auch die anderen österreichischen Fluggesellschaften sind dabei den Betrieb einzustellen. Die Flughäfen werden auf eine Minimalbetriebsbereitschaft heruntergefahren. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte direkte Wertschöpfungskette der Luftfahrt, die derzeit in Österreich über 90.000 Personen beschäftigt. Mittelbar gehen die Auswirkungen vor allem deshalb weit darüber hinaus, weil große Teile der Supply Chain der österreichischen Industrie besonders im essentiellen Bereich vom Funktionieren der Luftfracht abhängen. Der Ausbruch des isländischen Vulkans mit der darauffolgenden Sperre des Europäischen Luftraums vor ziemlich genau 10 Jahren hat das sehr deutlich gezeigt.

Luftverkehr in seiner Gesamtheit ist damit größtenteils kein Freizeitphänomen, auf das durchaus auch eine Zeit lang verzichtet werden kann, sondern eine essentielle und unverzichtbare infrastrukturelle Voraussetzung für den Erhalt des Wohlstands der europäischen Bevölkerung.

Der Österreichische Luftfahrtverband appelliert daher an die österreichischen Entscheidungsträger alle europäischen Maßnahmen zu unterstützen und innerstaatliche Maßnahmen zu setzen, um den Unternehmen der österreichischen Luftverkehrswirtschaft eine Chance zu geben die durch COVID 19 ausgelöste existentielle Krise zu überstehen.

Diese Maßnahmen müssen so gestaltet sein, dass nicht ein Teil der Luftverkehrswirtschaft auf Kosten eines anderen gestützt wird. Sie dürfen nicht diskriminierend sein und es ist entscheidend, dass staatliche Unterstützungen, die unvermeidlich sein werden, so gestaltet werden, dass alle Teile der Luftfahrt eine faire Chance haben, in gleicher Weise daran teil zu haben. Dazu gehören insbesondere folgende Maßnahmen: